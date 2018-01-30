Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin son gelişmeler ele alındı. Bakanlar ayrıca, Rusya'nın Soçi şehrinde düzenlenecek Suriye zirvesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.