Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin son gelişmeler ele alındı. Bakanlar ayrıca, Rusya'nın Soçi şehrinde düzenlenecek Suriye zirvesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü
30.01.2018 - 10:48 | Son Güncelleme: 30.01.2018 - 10:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştüğü öğrenildi. Görüşmede sınır hattındaki son gelişmeler ve Soçi Zirvesi ele alındı.
Etiketler : çavuşoğlu,rusya,lavrov,
540129 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/540129.aspx
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