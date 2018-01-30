Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilis’te Gülbaba Kocabey bölgesinde konuşlu bulunan tank ve topçu birlikleri kardan, Türk savaş uçakları ise havadan Darmık Dağı ve çevresini yoğun ateş altına aldı. Bölgedeki yoğun bombardıman sürüyor.