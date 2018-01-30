Kilis’te Gülbaba Kocabey bölgesinde konuşlu bulunan tank ve topçu birlikleri kardan, Türk savaş uçakları ise havadan Darmık Dağı ve çevresini yoğun ateş altına aldı. Bölgedeki yoğun bombardıman sürüyor.
Darmık Dağı ateş altına alındı
30.01.2018 - 11:50 | Son Güncelleme: 30.01.2018 - 12:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İki askerin şehit olduğu Darmık Dağı, havadan ve karadan yoğun ateş altına alındı.
Etiketler : son dakika,Darmık Dağı,
540150 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/540150.aspx
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