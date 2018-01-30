Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan-İtalya’yı müteakiben yapacağı Latin Amerika ziyareti, daha sonra belirlenecek bir başka tarihe ertelendi. Önümüzdeki hafta başı yapılacak olan yurtdışı ziyaretinin, Vatikan-İtaya ile sınırlı olacağı açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Latin Amerika ziyareti ertelendi
30.01.2018 - 11:59 | Son Güncelleme: 30.01.2018 - 12:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Latin Amerika ziyaretinin ertelendiği öğrenildi.
Etiketler : erdoğan,latin amerika,
540156 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/540156.aspx
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