Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatikan-İtalya’yı müteakiben yapacağı Latin Amerika ziyareti, daha sonra belirlenecek bir başka tarihe ertelendi. Önümüzdeki hafta başı yapılacak olan yurtdışı ziyaretinin, Vatikan-İtaya ile sınırlı olacağı açıklandı.