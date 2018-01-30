Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteklediği  Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güçler, Burseya Dağı'nın yanı sıra Afrin'in  batısındaki bin rakımlı tepede de kontrolü tamamen ele geçirdi. Sinyal  vericisinin bulunduğu stratejik tepenin ele geçirilmesiyle harekatın batı  hattında önemli bir başarı sağlanırken, bölgede oluşturulan mevzilerde milli  piyade tüfeği MPT-76 kullanan askerler de elleri tetikte bekliyor.

TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak,  Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost  ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için  20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş  Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM  sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde,  Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı yürütülen harekat kapsamında, terör  hedefleri vurulmaya devam ediliyor.

TSK'nin desteklediği ÖSO'ya bağlı güçler Burseya Dağı'nın yanı sıra  Afrin'in batısındaki bin rakımlı tepede de kontrolü tamamen ele geçirdi. Hava  Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların bombardımanının ardından TSK unsurları  tarafından desteklenen ÖSO güçleri tepede kontrolü aldı. Çıkan çatışmalarda 10  terörist etkisiz hale getirildi. Bölgenin kontrolünün sağlanmasının ardından  sızma girişiminde bulunan teröristlerden 5'i daha Mehmetçik tarafından öldürüldü.  Sinyal vericisinin bulunduğu stratejik tepenin ele geçirilmesiyle harekatın batı  hattında önemli bir başarı sağlandığı belirtildi.

Sınırdan 4 kilometre içerideki tepenin ele geçirilmesinin ardından TSK  unsurları güvenliği sağlamak için mevziler oluşturdu. Gece-gündüz mevzide elleri  tetikte nöbet tutan askerler arasında milli piyade tüfeği MPT-76 kullanan  Mehmetçik de dikkati çekti.

 