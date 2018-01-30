Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanlığı, bir süredir Zeytin Dalı Harekatı'nın meşruiyetinin sorgulanmasını hedefleyen dezenformasyona yönelik kasıtlı bazı yayın ve faaliyetler görüldüğünü, yalana ve iftiraya dayalı bu girişimlerin terör örgütleri ile yandaşları tarafından yaptırıldığının açık olduğunu bildirdi.

"ZEYTİN DALI HAREKÂTI'NDA SADECE TERÖRİSTLER HEDEF ALINIYOR"

Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'nda sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığını, sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiğini bildirdi.

HAVA KUVVETLERİMİZCE YASAKLANMIŞ MÜHİMMAT KULLANILMAMAKTADIR

TSK, "Hava Kuvvetlerimizce napalm, kimyasal, biyolojik ve benzeri uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır." dedi.

Açıklamada, "Harekat alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar kesinlikle hedeflerimiz arasında bulunmamaktadır." denildi.