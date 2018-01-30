Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkanlık makamında bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Muzaffer Külcü, toplantıya önce birinci ve ikinci dönemdeki icraatları hakkında bilgi verirken başlarken, daha sonra da istifa edeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Merkezi’nde belediye ve Çorum’un dünü, bugünü, yarını, 2019 daha güçlü bir şekilde girebilmesi için belediye ve Çorum’da bir yenilenmenin bir tazelenmenin yeni bir başlangıcın faydalı olacağı şeklinde kanaat hasıl olduğunu dile getiren Başkan Külcü, “2019 seçimlerini adeta milletin kaderiyle kaderi örtüşür hale gelen partimizin bu seçiklere 2019 daha güçlü bir şekilde girebilmesi için belediyemizde ve şehrimizde bir yenilenmenin bir tazelenmenin yeni bir başlangıcın faydalı olacağı şeklinde kanaat hasıl oldu. Bu kanaatin sonucu olarak bize düşen görev görevi devralırken nasıl onurla vakarla devralmışsak görevi devretme gününe geldiğimizde aynı onurla, aynı vakarla ve aynı olgunlukla davranma hepimizin görevi olmalıdır. Bende kendi adıma kararı böyle olgunlaştırdım. Bugün saat 17.00 itibariyle belediye başkanlığı görevimden ayrılacağım, yeni bir arkadaşımız birkaç gün içerisinde meclis içinden seçilerek göreve başlayacak. O kardeşimizde şuan çalışmış olduğumuz ekiple heyecanlarını da daha da büyüterek yürütmüş olduğumuz, yapmış olduğumuz hizmetlerin çok daha iyilerini şehrimiz ve Çorum için yapmaya devam edeceklerdir” dedi.

“Partimle olan bağımda bir zafiyet söz konusu değil asla olmayacaktır”

Sadece belediye başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Külcü, “Özellikle şunu belirtmek isterim resmi görevimden sadece belediye başkanlığımdan ayrılıyorum. Partimle olan bağımda bir zafiyet söz konusu değil asla olmayacaktır. Mesele bir dava olarak bakanlardanız. Davada asıl olan esas olan samimiyet ve sadakattir. Biz bu yola çıkarken bir şey olmak için çıkmadık. Bir şey olmak içinde çaba gösterecek insanlardan değiliz. Sadakatimiz pazara kadar değil mezara kadardır. Aynı şekilde genel başkanımız cumhurbaşkanıma olan sadakatimiz muhabbetimiz dün neyse bugünde aynı şekilde devam edecektir. Gösterdiği liderklik ile sadece Türkiye7nin değil bütün mazlum milletlerin adeta umudu haline gelmiş olan Cumhurbaşkanımıza 17 yıl boyunca birlikte siyaset yapma imkanı verdiği için şükran duygularımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda helallik isteyen Başkan Külcü, “9 yıl boyunca büyük bir şerefle yürütmüş olduğum görevim boyunca bu şehirde yaşayan tek bir kişinin tek bir kuruşuna halel getirecek bir işi yapmadık. Hiçbir arkadaşımızında böyle bir tutumuna şahit olmadık. Tüyünü bitmemiş yetimin hakkını korumanın hassasiyeti içerisinde bütün işlerimizi yapmaya gayret gösterdik. Burada bir yol ayrımı yaşıyoruz. Burada notaya koyarken hemşehrilerimizle değişik vesilelerle temaslarımız, ilişkilerimiz oldu. Bu ilişkiler dolaysıyla eğer benim bir hemşehrim geçtiyse hakkımı helal ediyorum. Hemşehrilerimide haklarını helal etsinler.

Bizim için asıl olan devletin bekası, milletin istiklali ve istikbali bunun ötesinde kişilerin ehemmiyeti yoktur. Bizden öncede belediye başkanı arkadaşlarımız oldu. Kişilerinin ehemmiyetinin olmadığını ifade ederken Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Allah’a emanet olun” diyerek konuşmasını tamamlandı.

Meclis üyeleri, mahalle muhtarlarının da olduğu toplantıda bazı belediye personeli gözyaşlarına hakiml olamadı. Külcü, konuşmasının sonunda Belediye hizmet binasının balkonuna çıkarak dışarıda bekleyenleri selamlayarak helallik istedi.