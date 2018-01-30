Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı'yla darbe üstüne darbe yiyen terör örgütü YPG, iyice köşeye sıkıştı. Bölgedeki çocukları cepheye sürmeye hazırlanan örgüt yine büyük tepki çekti.

BÖLGEDE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Hatay Kırıkhan'ın karşısında yer alan Süleyman Halil ve Sati Şaği köyleri, bu sabah gerçekleşen çatışmaların ardından ele geçirildi. Hemen kuzeydeki Raco bölgesinde ise, YPG'li teröristler yayınladıkları görüntülerle tepelerin Türk ordusuna geçtiğini doğruladı.

CEPHEYE ÇOCUKLARI SÜRDÜLER

YPG'nin cepheye sürmeye hazırlandığı çocuklar, Halep'te fotoğraflandı. Ellerine silah verilen kız çocuklarının yer aldığı kare, sosyal medyada büyük ses getirdi.

ÇAVUŞOĞLU: ÇOCUKLARI ZORLA SİLAHLANDIRIYORLAR

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, terör örgütünün Suriye'de çocukları zorla silahlandırdığını açıkladı. Çavuşoğlu, ''YPG-PKK Suriyedeki Kürtlere zulmediyor. Suriye'de çocukları zorla silahlandırıyorlar.'' açıklamasında bulundu.

SESLER KİLİS'TEN DUYULUYOR

Sınırdaki Darmık Dağı çevresinde belirlenen terör hedefleri, savaş uçakları tarafından bombardımana tutuldu. Fırtına obüslerinden de bölgeye aralıklarla atışlar yapılıyor. Dumanlar yükseldiği bölgedeki patlamalar, Kilis'in sınır hattındaki bazı köylerden duyuluyor.

Türk ordusu, Buseyra Dağı'nın alınmasından sonra Afrin ve Azez arasındaki Bafelyun tepesini hedef alıyor. Gece saatlerinde tepeden yoğun top sesleri geldi.