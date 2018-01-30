Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği çatısı altında bulunan 2 bin 500 özel harekatçıyı temsilen toplanan özel harekatçılar, İzmir Valisi Valisi Erol Ayyıldız’a, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mensuplarını temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda yer alabileceklerini ve her an göreve hazır olduklarını belirten dilekçe verdi.

Dilekçeyi teslim etmelerinin ardından Valilik önünde basın açıklaması yapan özel harekatçılar, özel harekatın emeklisinin olmayacağını ve harekete geçmek için sadece bir emir beklediklerini söyledi.

“Bu daha başlangıç”

Grup adına basın açıklamasını okuyan Türk Emekli Polis Özel Harekatçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yenen, “Devletimizin bekası için hükümetimizin almış olduğu kararla kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin’e operasyon başlattı. Şer odakları ve destekçilerinin beklemediği bu operasyon, Türk milletinin sınır güvenliğinin olmazsa olmazı olduğu ABD ve köpekleri tarafından umarım anlaşılmıştır. Bu daha başlangıç diyelim. Buradan içimizdeki bu milletin ekmeğini yiyen ama her fırsatta hainlikten geri kalmayan satılmışlara da seslenmek istiyorum. Acele etmeyin sıra size de gelecek. Bu milletin buna gücü yeter. Gezi’nin, 17-25 Aralık’ın, Hendek olaylarının ve 15 temmuz’un senaristi ABD’nin son oyunu başarısız olmuştur” dedi.

“Emrinizi bekliyoruz, köklerini kazımaya hazırız”

Hükümet yetkililerine de seslenen Yenen, “Emekli Polis Özel Harekatçılar hayatlarını savaşmaya ve milletimizin bekasına adamış Türk milletinin sevgisini ve takdirini kazanmış kahramanlardır. Bu

kahramanlar 15 Temmuz’da olduğu gibi bugün de göreve hazırdır. Emrinizi bekliyoruz. PKK’nın da DEAŞ’ın da YPG’nin de kökünü kazımaya hazırız. Kahraman ordumuzun yanındayız. Her daim göreve ve şahadete talibiz” ifadelerini kullandı.

Emekli Özel Harekat Polis Memuru Hidayet Erkci de bugün Afrin'de omuz omuza mücadele eden kahraman Türk askerlerinin neler yaşadıklarını çok iyi anladıklarını ve kendilerinin de bir zamanlar o şartlarda mücadele ettiğini ve yine aynı şekilde vatan için canlarını vermeye hazır olduklarını ifade etti.