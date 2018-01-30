Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı harekâtı hakkında, TBMM Genel Kurulunda milletvekillerini bilgilendirdi. "Harekât planlandığı gibi başarıyla sürüyor" diyen Bakan Canikli'nin konuşmasının satır başları şöyle:

Ülkemize yönelik terör tehditi her geçen gün artmaktadır. ABD'nin terör örgütüne verdiği desteği kesmesi için bu konuda ikna etmek için bütün yollar denendi. Ama ne yazık ki ABD bu politikasından vazgeçmedi. Terör örgütünün amacı ülkemizin toprak bütünlüğünü ortadan kaldırmaktır. Zeytin Dalı Harekâtı öncesinde Afrin'de yuvalanan terör örgütü tarafından hem Türkiye'ye hem İdlib'deki gözlem noktalarına 700'den fazla saldırı düzenlenmiştir.

Operasyon sınırları güvence altına almak için yapılıyor. Tüm bu nedenlerle Zeytin Dalı Operasyonu ülkemizin toprak bütünlüğünü korumak, sınırları güvence altına almak ve Suriyeli kardeşlerimizin haklarını korumak için yapılmaktadır. Bu en doğal hakkımızdır. Bu mücadelenin şimdi yapılması gerekiyordu. Bu operasyon geçen hafta başlatılmamış olsaydı terör örgütü daha da güçlenecekti. Bu nedenle operasyonun ertelenme imkanı kalmamıştı. Operasyon yapılmasaydı Türkiye çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaktı.

TERÖR ÖRGÜTÜ SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANIYOR

Harekâta katılan ÖSO'yu terörist olarak tanımlamak cahilliktir. PKK/PYD'ye terörist diyemeyenler ÖSO'ya terörist diyor. Şu ana kadar sivil zaiyatı olmamıştır.

'5'İ ASKER 24'Ü ÖSO'CU 29 ŞEHİDİMİZ VAR'

Harekât planlandığı gibi başarıyla sürmektedir. Harekât ÖSO ile birlikte yürütülmektedir. Terör örgütü masum insanlara yönelik saldırılar düzenlemektedir. Bu çerçevede Zeytin Dalı harekâtı titizlikle yürütülmektedir. Sivil can kaybı olmaması için hassasiyet gösterilmektedir. Fırat Kalkanı operasyonunda sivil kayıp yok denecek kadar azdır. TSK'nın sivil kayıp hassasiyeti hiçbir orduda yok denecek kadar azdır. Bazıları sivil zaiyatı istatiski bilgi olarak görüyor ve kabul ediyor. Bugüne kadar Zeytin Dalı operasyonunda TSK ve ÖSO kaynaklı sivil zayiat olmamıştır. Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanma politikasına rağmen bugüne kadar operasyonda sivil kayıp olmaması Türk Milleti'nin bu konudaki samimiyetini ve hassasiyetini ortaya koymaktadır.

Zeytin Dalı harekâtında şu ana kadar, en az 649 terörist etkisiz hale getirilmiş, terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzi olarak kullanılan 458 hedef hava kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiş, kara harekâtı kapsamında 4370 hedef ateş altına alınmıştır; bugüne kadar 5'i Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 24'ü ÖSO mensubu olmak üzere 29 şehidimiz vardır

Terör örgütü sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya başladı. Teröristler tamamen temizlenmeden operasyon bitmeyecek.