Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri, örgütün gaybubet evlerine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında FETÖ üyeliğinden aranan ve Cezayir'e kaçtığı bilinen eski Antalya Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam'ın özel kalemi 4. sınıf emniyet müdürü Doğan D. ile komiserler İsmail Ç, Talha K. ile polis memuru O.Ş. gözaltına alındı. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde M.K. adıyla faaliyet yürüttüğü, kentteki mahrem yapılanmada subay öğrenci grubundan sorumlu sözde “öğretmen” olarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen T.Y. Afyonkarahisar’da gözaltına alındı.



Y.B. ve T.P.’nin sahte kimlik ibraz ederek Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşadığını tespit eden görevliler operasyon düzenledi. Operasyonda, Kütahya Sulh Ceza Mahkemesinin kararı ile firari olarak aranan Y.B. ile Tavşanlı Hazırlık Bürosu tarafından arandığı tespit edilin T.P. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, A.T. adına düzenlenmiş kira kontratı, 4 adet cep telefonu, 1 adet harici wifi, 2 adet sahte kimlik ve 1 adet hafıza kartı ele geçirildi. Antalya 3. Sulh Ceza Mahkemesinin kararı ile firari olarak aranan S.G. ve A.G. başkaları adına düzenlenmiş sahte kimliklerle yakalandı. Gözaltına alınan 9 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.