Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Odunpazarı Belediye Başkanı CHP'li Kazım Kurt, Eskişehir'de katıldığı bir derneğin etkinliğinde konuştu. Kurt, Türkiye'nin her kesiminden destek gören Afrin'deki teröristlere yönelik Zeytin Dalı Operasyonu'nu desteklemediğini söyledi.



Operasyonu istemediğini belirten Kazım Kurt, etkinliğe katılanlara hitaben yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



"Bir sınır ötesi harekât var. Bu harekatı onaylamıyorum, doğru bulmuyorum. Hiç kimsenin kanı dökülmesin. Hiç kimsenin kanı, hiçbir petrol dolarından daha az değerli değildir. O nedenle biz Türkiye'de bu konularda tavır koyan, kavga veren, 500 kilometreyi tek başına yürümeyi göze alan bir genel başkanın sizlere selamını getiriyorum. Onun etrafında birleşelim. Onunla birlikte yürüyelim diyorum."