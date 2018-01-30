Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı-Kütahya karayolunun Şahmelek mevkisinde mantar toplayan bir vatandaş, bir kısmı dışarıda olan bazı cisimleri görmesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Polis uygulama noktasına yaklaşık 500 metre mesafedeki mevkiye gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 santimetre derinlikte gömülü naylona sarılı haldeki 3 cismi, bulundukları yerden çıkardı.

Bomba uzmanınca yapılan incelemede, cisimlerin çivi ve bilyelerle güçlendirilmiş patlamaya hazır el yapımı patlayıcılar olduğu belirlendi.

Terör amaçlı kullanılmak üzere hazırlandığı tahmin edilen patlayıcılar, incelenmek üzere jandarma kriminale gönderildi.