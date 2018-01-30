Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye sınırından terör örgütü PYD/PKK tarafından atılan bir roket, Kilis Ekrem Çetin Mahallesi'nde Valilik Konağı ile polis evinin bulunduğu yere 50 metre uzaklıktaki boş bir araziye düştü. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Düşen roket nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Olay yerinde polis, güvenlik çemberi oluştururken, bomba imha uzmanları inceleme yapıyor.