Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) destek verdiği ÖSO ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında stratejik öneme sahip Burseya Dağı terör örgütü PYD’den temizlenmişti. Ele geçirilen Burseya Dağı’nda teröristler tarafından kullanılan tüneller saniye saniye görüntülendi. Teröristlerin, barındıkları tünellerde her türlü yaşamsal malzemelerin bulunması dikkat çekti. Yaklaşık bir buçuk metre yüksekliğinde olan tünellerde duvarların kalınlığının 90 santimetre olduğu ifade edildi.

Mevzilerin Burseya Dağı’nı çevrelediği görüldü. Ara kapıların bulunduğu tünellerde kapıların ön taraflarında ise siperler bulunuyor. Tünelleri sığınak olarak kullanan teröristlerin, uzun süre bu tünellerde kalacaklarını düşünerek patates, soğan ve lahana stokladıkları görüldü. PYD’li teröristler tünel çevresinde oluşturulan mevzi ve kulelerden ateş açıyordu.

Öte yandan, ÖSO askerleri tüneller çevresinde kontrolü sağlamak adında gerekli önlemleri aldı. ÖSO askerleri, PYD’li teröristlerin uzun süre çatıştığı Burseya Dağı’nda mayın arama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.