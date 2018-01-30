Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, THKP-C Acilciler terör örgütü lideri ve 2013 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Kongre'yi Türkiye adına izleyen resmi heyet tarafından etkinliği organize eden Rusya Federasyonu Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdinde girişimde bulunuldu.



Dışişleri Bakanlığınca ismi daha önce tevdi edilen davetliler listesinde yer almayan bu terörist elebaşının kongrede hazır bulunmasından duyulan rahatsızlık Rus makamlarına iletilerek yetkililerden izahat istenildi. Rus makamlarının da, vakayı ivedilikle inceleyecekleri ve sonucuyla ilgili bilgi vereceği kaydedildi.