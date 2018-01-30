TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yürütülen Zeytin Dalı  Harekatı'nda önceki gün ele geçirilen El Hamam köyünde evlerde gece arama-tarama  yapan askerler tarafından bulunan bedensel ve zihinsel engelli kadının Kırıkhan  Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Hastaneden taburcu edilen kadına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı  sahip çıktı. Hatay Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ne  yerleştirilen ve tüm bakımları üstlenilen engelli kadına, Aile ve Sosyal  Politikalar Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü çalışanları tarafından "Afrin" ismi  verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hatay İl Müdürü Ali Sandıkçı, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, Afrin'in Türkiye getirilmesinin ardından gerekli  tedavisi yapılarak bakım altına alındığını belirtti. Afrin'in tüm ihtiyaçlarının karşılandığını kaydeden Sandıkçı, şöyle  devam etti:

"Herhangi kimlik bilgisi olmayan olmadığı için 'Afrin' ismini uygun  gördük. Bununla da ilgili olarak geçici kimlik kartı çıkarıldı. Şu an  devletimizin şefkatli ellerindedir kızımız. Soyismini de bulunduğu bölge Hamamat  bölgesi olduğu için El Hamamat olarak belirledik. Geçici kimlik kartına El  Hamamat olarak geçti. İlerleyen zamanlarda ailesinden gelen birileri olduğunda  kızımızın isminden ve soy isminden nereli olduğunun bulunabilmesi için böyle bir  şey düşündük. İnşallah ailesi de en kısa sürede gelir, kızımızı sağ salim  ailesine teslim ederiz. Afrin devletimizin emin ellerinde."

Türk askeri, Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK unsurlarından  arındırılan bir köyde, terör örgütlerince ölüme terk edilmiş engelli kadını  kurtararak Türkiye'ye getirmiş, kadın tedavi altına alınmıştı.