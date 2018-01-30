Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Haber Ajansı muhabiri Volkan Kayalar ve kameraman İsmail Coşkun, sınırın ötesinde, terör örgütü YPG mevzilerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki stratejik bir noktadan canlı yayın yaparak önemli bir habercilik başarısına imza attı.

Özgür Suriye Ordusu özel harekât ekipleri, terörist YPG mevzilerinden gelen havanlı taciz atışlarına karşılık verirken, o anlar TGRT Haber ekibi tarafından canlı yayında ekrana getirildi.

Yaşanan sıcak çatışmayı ve YPG mevzilerinin ateş altına alındığı anları ekranlara canlı olarak getiren ekibimiz, daha sonra can güvenliği açısından bölgeden uzaklaştırıldı.