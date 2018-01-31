Askeri yetkililer 39 yaşındaki Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge personeli dozer operatörü olan Yasin Tanboğa’ın şehadet haberini, Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi’nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Acı haber duyan şehidin yakınları, ailenin yaşadığı eve gelerek teskin etmeye çalıştı.
Şehit Yasin Tanboğa’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu ve annesinin ise 40 gün önce vefat ettiği öğrenildi.
Saldırıda şehit düşen DSİ personelinin şehadet haberi ailesine verildi
31.01.2018 - 00:26 | Son Güncelleme: 31.01.2018 - 00:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin İdlib kentinde, Türk askeri konvoyuna düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit düşen Yasin Tanboğa’ın şehadet haberi Adana’daki ailesine verildi.
Askeri yetkililer 39 yaşındaki Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge personeli dozer operatörü olan Yasin Tanboğa’ın şehadet haberini, Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi’nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Acı haber duyan şehidin yakınları, ailenin yaşadığı eve gelerek teskin etmeye çalıştı.
Etiketler : Suriye,şehit,
540283 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/540283.aspx
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