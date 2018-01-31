Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Askeri yetkililer 39 yaşındaki Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge personeli dozer operatörü olan Yasin Tanboğa’ın şehadet haberini, Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi’nde yaşayan ailesine acı haber verildi. Acı haber duyan şehidin yakınları, ailenin yaşadığı eve gelerek teskin etmeye çalıştı.

Şehit Yasin Tanboğa’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu ve annesinin ise 40 gün önce vefat ettiği öğrenildi.