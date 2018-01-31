Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erbakan Vakfı İstişare Kurulu Üyesi Orhan Altınöz, Hatay'a kayınpederini ve kayınvalidesini ziyareti esnasında Pazartesi günü 22 Ocak 2018 saat 15.30 sıralarında çarşıda fenalaştı. Uzun süredir yüksek tansiyon tedavisi gören Altınöz, ambulansla önce Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne ardından da Hatay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

54 yaşında evli ve 3 çocuk babası olan ve BTSO Meclis Başkan Vekilliği görevi de yapan Altınöz, 54. Hükümetin başbakanı Erbakan hocanın dünürü merhum Necati Altınöz'ün büyük oğlu.

Beyin kanaması sonucu Hatay Devlet Hastanesi’nde bulunan Altınöz’un uzun süredir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Orhan Altınöz'ün cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Bursa Ulucami'de kılınacak cenaze namazının ardından Bursa'da toprağa verilecek.