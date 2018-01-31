Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de, 3 ayrı suçtan yakalanması bulunan Y.Y, A.A. aracılığı ile Torbalı Cumhuriyet Savıcısı Z.K’dan hakkındaki kararın kaldırılmasını istedi. Bu durumu fark eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, polis ekiplerine, şahısları teknik ve fiziki takibe alması için talimat verdi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 1 haftadır izinde olan savcının, Gaziemir-Balçova çevre yolunda Y.Y. ve A.A. ile buluştuğunu tespit eden ekipler harekete geçti. Operasyon düzenleyen güvenlik güçleri 3 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Z.K’nın otomobilinde yapılan aramada 10 bin lira ele geçirildi. Bu paranın, Y.Y’nin savcıya vereceği 25 bin liralık rüşvetin ilk taksidi olduğu ileri sürüldü. Emniyette sorguya alınan şahısların ifadesi doğrultusunda, aracı oldukları belirtilen şüpheli F.K. ile A.B. de yakalandı. Adliye’ye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı. Öte yandan Z.K, geçen yıl 1 Mart’ta, otomobiliyle Torbalı’ya giderken, yol verme mevzusundan 2 kişinin sopalı saldırısına uğramıştı.