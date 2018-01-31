Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Operasyonu’nda Burseya Dağı’nın alınmasının ardından kara operasyonları Afrin’e doğru devam ediyor. Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı güçler Afrin’in batısındaki bin rakımlı tepede de kontrolü tamamen ele geçirdi. Sinyal vericisinin bulunduğu stratejik tepenin ele geçirilmesiyle harekâtın batı hattında önemli bir başarı sağlanırken, bölgede oluşturulan mevzilerde millî piyade tüfeği MPT-76 kullanan askerler de elleri tetikte bekliyor.



4 KÖY TERÖRİSTLERDEN ALINDI

Operasyon kapsamında Türkiye tarafından sınır ötesine askerî güç sevkiyatı sürüyor. Kilis’ten yola çıkan doçka ve uçaksavar yüklü arazi araçları ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin de bulunduğu konvoy, Hatay’ın Hassa ilçesine giderek Suriye’ye geçiş yaptı. Operasyonun 11. gününde Hatay Kırıkhan’ın karşısında yer alan Süleyman Halil, Sati Şaği, Cindo ve Alkana köyleri de terör örgütü YPG’den temizlendi. Teröristler yayınladıkları görüntülerle Raco çevresindeki tepelerin Türk ordusuna geçtiğini doğruladı. Türk savaş uçakları dün ayrıca Kilis sınırındaki Darmık Dağı çevresinde belirlenen hedefleri bombardımana tuttu, Afrin batısındaki Raco yolunda da bir PKK konvoyunu vurdu. Fırtına obüslerinden de bölgeye aralıklarla atışlar yapıldı. Türk ordusu, Buseyra Dağı’nın ardından Afrin ile Azez arasındaki Bafelyun tepesini hedef aldı.



“AFRİN, AFRİNLİLERİN”

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin kent merkezine üç dilde; Türkçe, Arapça ve Kürtçe havadan bildiri atıldığını duyurdu. ‘Besmele’ ile başlayan bildiride şu ifadelere yer verildi: Komşusuna silah çeken, camilerimizi yıkan, hain PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’lı teröristlerin baskı ve zulmüne son verme zamanı. Teröristlerin evlatlarınızı kullanmalarına, sizi, hanenizi ve geleceğinizi çiğnemelerine izin vermeyin. Teröristlere ‘dur’ demenin zamanı geldi. Teröristlere karşı hep birlikte olalım. Teröristlerden uzak durun. Afrin, Afrinlilerindir. Allah’ın izniyle, Afrin’de barış, sağlık, huzur, güven ve bereket dolu günlere.



KİLİS’E 2, REYHANLI’YA 1 ROKET

YPG’li teröristler Suriye tarafından Kilis’e iki roket attı. Roketlerden ilki Öncüpınar Mahallesi’nde Şıhmehmet Türbesi yakınlarındaki zeytinliğe ikinci ise Kilis merkezindeki inşaat hâlindeki bir eve isabet etti. Saldırılarda yaralanan olmadı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesine düşen roket ise 1 kişinin yaralanmasına yol açtı.

İDLİB’TE HAİN SALDIRI: 1 ŞEHİT, 2 YARALI

Suriye’de, Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, İdlib kuzeyinde hareket halindeki konvoya, teröristlerce bombalı araçla saldırıda bulunuldu. TSK, görevli 1 sivil personelin şehit olduğunu, 1 sivil personel ile 1 askerin de yaralandığını açıkladı.