Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Türk Tabipler Birliğinin (TTB) Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’de teröristlere karşı verilen mücadele için “savaş” tanımlaması yaparak, “savaş bir halk sorunudur” demesi toplumun tüm kesimlerinde tepkiyle karşılandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TTB’nin 11 yöneticisi hakkında “terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek” iddiasıyla soruşturma başlattı. Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda TTB Başkanı Raşit Tükel’in de aralarında bulunduğu 10 TTB Merkez Konseyi üyesi gözaltına alındı. Terörle mücadele için “savaş” kelimesini kullanan TTB, bir meslek kuruluşu olmasına rağmen daha çok terör örgütlerine verdiği destekle gündeme gelmişti. TTB’nin vukuatlarından bazıları şöyle:



TERÖRİSTBAŞINA ÖVGÜ

İstanbul Tabip Odası Başkanı Selçuk Erez, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi yapan HDP’lilere destek açıklaması yapmış “Halkın alkış tutup, tebrik etmesi gerekiyor. Kürt halkının temsilcisi Apo’dur. Bir an evvel masa başına oturmalıyız!” demişti.



GÜVENLİK GÜÇLERİNE KARALAMA

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, 2015 yılında Dünya Tabipler Birliği toplantısına sunduğu raporda, güvenlik birimlerine ağır bir ithamda bulunarak “Sağlık çalışanlarına ve sağlık kurumlarına saldırıların halkı yıldırma amaçlı bir siyasi enstrüman olarak kullanıldığına ilişkin işaretler var, yaralıların sağlık kuruluşlarına erişimi güvenlik kuvvetlerince engelleniyor, ambulanslar ve sağlık kuruluşları düzenli olarak hedef alınıyor” ifadelerini kullanmıştı.



KAPATILAN İMC TV’YE ÖDÜL

2016 yılında terör örgütü PKK ile ilişkisi olduğu belirtilen İMC TV o dönem yayımlanan KHK ile kapatılmıştı. TTB ise kapatılan bu televizyon kanalının Genel Koordinatörüne 2017 yılında ödül vermişti.



TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SLOGANLARI

2015 yılında yapılan bir eylemde, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök “Kürdistan faşizme mezar olacak” sloganları eşliğinde konuşma yapmıştı.



GEZİCİ DOKTORLARA ‘ONUR ÖDÜLÜ’

Gezi Parkı olaylarına aktif olarak katılan TTB, olaylar sonrası açılan davada “İbadethaneyi kirletme” suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılan iki doktora “Hekimlik Cesaret ve Onur Ödülü” vermişti. O dönemki TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, Gezi olaylarıyla ilgili olarak “İyi ki o günleri yaşadık. İyi ki bunları gördük” demişti.



KOBANİ YÜRÜYÜŞÜNE KATILMIŞLARDI

TTB; 2014 yılındaki Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, sözde “1 Kasım Dünya Kobani Günü” için yürüyüş yapılıp yapılmaması oyçokluğu ile kabul edilmişti. 10’un üzerinde ilin Tabip Odası, genel kurulda alınan karara karşı tepki açıklamaları yapmıştı.



PKK’NIN HİÇBİR EYLEMİNİ KINAMADILAR

Tunceli’de 2016 yılında İlçe Emniyet Müdürlüğüne destek amacıyla gelen ilçe Jandarma PKK tarafından yapılan saldırı sırasında çıkan çatışmada, teröristler 112 acil servise ait 2 ambulansı yakarak kullanılmaz hâle getirmişti. Terör örgütlerinin eylemlerini kınamayan TTB, bu olaya da herhangi bir tepki göstermemişti.

CHP ve HDP’liler sahip çıktı

Afrin’de YPG’ye karşı düzenlenen operasyonların durmasını isteyen TTB’ye CHP ve HDP sahip çıktı. Partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda konuşan CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, TTB yöneticilerinin gözaltına alınması tepki gösterdi. TTB’nin soruşturma konusu olan bildirisini kürsüde okuyan Kılıçdaroğlu, bildiride yer alan ifadelerin doğru olduğunu savundu. Terör sevici TTB’nin bildirisini “ifade özgürlüğü” olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Afrin’de yapılan operasyona desteğimiz tamdır! diyerek çelişkisini ortaya koydu. Gözaltı haberini alan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara da destek için TTB binasının önüne gitti. Böke, burada yaptığı açıklamada TTB’nin terör örgütü YPG/PKK’yı destekleyen açıklamalarını “ifade özgürlüğü” olarak değerlendirdi. CHP’nin skandal twitlere imza atan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’da da sosyal medyadan “Meslek örgütünün yanındayım. #TTBninYanındayım Gözaltılarla yıldıramazsınız.” paylaşımı yaptı. HDP’li Sırrı Süreyya Önder de soluğu terör sevici doktorların yanında aldı.