Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



Bakan Demircan, TBMM’de bir grup gazeteci ile sohbetinde TTB’nin açıklamasının ‘Düşünce özgürlüğü’ kapsamında değerlendirilemeyeceğini kaydetti. Demircan şöyle konuştu: “Eğer ülkemiz bir tehlike ile karşı karşıya geldiğinde, bir saldırıya maruz kaldığında benimle beraber olan insanlar, eğer ülkede birlik içinde olmazlarsa, birlik, beraberliği bozacak hareket ve sözlerde bulunurlarsa bu çok büyük bir yanlıştır, suçtur. Yani bırakalım gelsinler mi bu teröristler? Biz onlara ‘gelin savaşın’ demiyoruz. Ne yapılıyor. Bunu bir savaş gibi gösteriyorlar. Kalkıyor bu zararlı bir imiş gibi gösteriliyor. Biz nefsi müdafaa yapıyoruz. Bu millet bir nefsi müdafaa pozisyonunda. Siz bunu gevşetecek bir takım imalarla bunu etkisiz hâle getirecek bir tavır takınamazsınız. Nefsi müdafaa bir yaşama hamlesidir. Nefis can demektir. Biz canımızı korumaya çalışıyoruz. Bu noktada ‘savaş’ demek fevkalade yanlış. Sahip çıkmak lazım. Yani karşı olabilir, görüşü başka olabilir. Bu birlikte yaşamanın şartı. Birlikte yaşamak için birbirimize güvenmeliyiz. Ama bunların yaptığı düşünce farklılığı değil. Bu konuda ortak olmak durumundayız bu bir. İkincisi Türkiye hukuk devleti burada yanlış varsa kimin yanlış yaptığını ortaya çıkartacak hukuk. Yani yasalar tabibiler birliğinin meslek ile ilgili olaylar dışında işler yapmalarına mani oluyor. Bu konuda bize görev veriyor. Nefsi müdafaaya karşı girişilmiş bir hamle olarak gördüğümüz için de biz de yargıya havale ettik.”