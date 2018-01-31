Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bir süredir Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik eleştirilere Genelkurmay Başkanlığından sert cevap geldi. Açıklamada, harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristlerin ve onlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığının belirtildi. Açıklamada, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği bildirildi. Bir süredir harekâtın meşruiyetinin sorgulanmasını hedefleyen dezenformasyona yönelik kasıtlı bazı yayın ve faaliyetlerin görüldüğü vurgulanan açıklamada "Yalana ve iftiraya dayalı bu girişimlerin terör örgütleri ve yandaşları tarafından yapıldığı, yaptırıldığı açıktır. Bu yayınların amacı da tamamen meşru zeminlerde şeffaf bir şekilde yürütülmekte olan harekâta gölge düşürmektir. Bunlara itibar edilmemelidir" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, ayrıca "Hava Kuvvetlerimiz tarafından, napalm, kimyasal, biyolojik ve benzeri, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir. Harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dinî ve kültürel yapılar, tarihî eserler ve arkeolojik kalıntılar ve kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle hedeflerimiz arasında bulunmamaktadır" denildi.