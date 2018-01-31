Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM Genel Kurulunda Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili milletvekillerini bilgilendirdi. Canikli konuşmasında, "Bölge terörden tamamen temizlenene kadar operasyon devam edecek. Terör tamamen temizlenmeden operasyon bitmeyecek. Bunun başka yolu yok. 'Terörden temizlenen toprakları ne yapacaksınız' diye soruyorlar. Fırat Kalkanı'nda ne olduysa o olacak. Topraklarından ayrılmış olan bölge halkı önce evlerine dönecekler. Suriyeli mültecilerden çok sayıda kişinin Afrin bölgesine döneceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Canikli, ayrıca "Harekât planlandığı gibi başarıyla sürdürülmektedir" ifadelerine de yer verdi.



29 ŞEHİDİMİZ VAR. 649 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonla ilgili bilgiler de veren Canikli “Zeytin Dalı Harekâtı’nda şu ana kadar, en az 649 terörist etkisiz hâle getirilmiş, terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzi olarak kullanılan 458 hedef hava kuvvetlerimiz tarafından imha edilmiş, kara harekâtı kapsamında 4.370 hedef ateş altına alınmıştır; bugüne kadar 5'i Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 24'ü ÖSO mensubu olmak üzere 29 şehidimiz vardır" dedi.



ON BEŞ GÜNDE BİTİRİRDİK

TSK ve ÖSO'nun sivillere zarar gelmemesi için büyük bir hassasiyet gösterdiğini de belirten Canikli, Zeytin Dalı operasyonunda TSK ve ÖSO kaynaklı sivil zayiat olmamıştır. Terör örgütü PYD sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaktadır. Buna rağmen bugüne kadar operasyonda sivil kayıp olmaması Türk milletinin bu konudaki samimiyetini ve hassasiyetini ortaya koymaktadır. Eğer sivil endişemiz olmasaydı bu işi 15 günde bitirirdik” açıklamasını yaptı.



ÖSO TERÖRİST DEĞİL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekillerinin ÖSO'yu “terörist” olarak tanımlamasının da kabul edilemez olduğunu belirten Bakan Canikli şöyle konuştu: Harekâtı hemen başlatmasaydık daha ağır bedeller ödeyecektik. Harekâta katılan ÖSO'yu terörist olarak tanımlamak cahilliktir ve böyle bir tanımlama Türk milletine, Türk Silahlı Kuvvetlerine hakarettir. ÖSO kuvvetleri Mehmetçik’le birlikte kendi topraklarını işgal eden teröristlerden temizlemek için kahramanca mücadele etmektedir.



PKK TERÖRİST DEMEYEN...

ÖSO, Suriye halkının kabul ettiği bir direniş hareketidir. ÖSO, Suriye halkının direnişinin ete kemiğe bürünmüş hâlidir. 'YPG-PYD-PKK teröristtir' demeyenler ÖSO üzerinden TSK’yı karalamaya çalışmaktadırlar. ÖSO'yu terörist olarak tanımlamak terör örgütlerine prim vermek anlamına gelmektedir ve terör örgütünün ağzıyla konuşmak anlamına gelmektedir. TBMM Bürosu