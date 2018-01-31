Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, teşkilat bünyesinde başarılı çalışmalara imza atan başarılı polis amir ve memurlarına Polis Eğitim ve Kongre Merkezinde kah-valtı verdi. METE (Mobil Emniyet Teknolojileri) projesinin de tanıtıldığı törende bir konuşma yapan Çalışkan, hedeflerinin, ciddi bir sarsıntı geçiren emniyet teşkilatını tekrar rayına oturtmak, mesleki dayanışma ve güveni tekrar sağlayarak, asıl görevi olan asayiş ve güvenliğe tekrar odaklanmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Çalışkan, FETÖ başta olmak üzere bütün terör örgütleriyle mücadele ederek, terörü İstanbul'un gündeminden zaman içinde düşürmeyi, minimize etmeyi ve mümkünse tamamen bitirmeyi hedef aldıklarını anlattı. Geçen 2 senede genel manada teröre 'Dur' denildiğini, özelde ise ilçe ilçe terörle mücadele edildiğini aktaran Çalışkan "İstanbul tarihinin en iyi durumuna gelinmiştir. Terörle anılan ilçe ismi kalmamıştır. Bu mücadelemiz de sıkı bir şekilde devam etmektedir. Uyuşturucuyla mücadelede hızımız da günden güne artmaktadır. Geçen yıl Türkiye genelinde cezaevine gönderilen 15 bin uyuşturucu satıcısı ya da kullanıcısının üçte biri yani 5 bini İstanbul'da yakalanmıştır. Her gün 14 kişi tutuklanmış ve bu süreçte 9 ton uyuşturucu ele geçirilmiştir. Organize suç örgütleriyle mücadelemiz, en büyüğünden en küçüğüne aralıksız devam etmektedir" dedi.