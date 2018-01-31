Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, daha önce FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddiasıyla KHK ile kapatılan ve bir süre sonra yeniden açılan Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki Özel Mavi Deniz Anadolu Lisesi'nin sahibi İ.D, eşi ve aynı zamanda ortağı olan M.D. ile okul müdürü S.K'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 25 Ocak'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlemiş, İ.D, eşi M.D. ve S.K. gözaltına alınmıştı. Özel Mavi Deniz Anadolu Lisesi'nde de arama ve inceleme yapan ekipler, bazı belge ve evraklar ile bilgisayar hard disklerinin kopyalarını almıştı.

Öte yandan, kapatılan bazı FETÖ okullarından zaman zaman bu liseye para aktarıldığı, örgütün okullarındaki öğretmen ve öğrencilerin söz konusu okula yönlendirildiği, okulda görev yapan bazı öğretmenler hakkında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla işlem yapıldığı belirtilmişti.