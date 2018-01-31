Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması ve Merzifon Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararına istinaden Bandırma’da ikamet eden ve 6. Ana Jet Üssü komutanının emir astsubayı olan şüpheli A.Ö, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Emir astsubayı FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alındı
31.01.2018 - 12:21 | Son Güncelleme: 31.01.2018 - 12:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında bir astsubay gözaltına alındı.
Etiketler : FETÖ/PDY,
540377 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/540377.aspx
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