Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması ve Merzifon Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararına istinaden Bandırma’da ikamet eden ve 6. Ana Jet Üssü komutanının emir astsubayı olan şüpheli A.Ö, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.