Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede, Darmık Dağı'ndaki terörist hedeflere yönelik bombardımanlar gerçekleştirilirken bir köyün daha teröristlerden temizlendiği bildirildi. Kilis'in karşısında bulunan Pak Obası köyünün TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin kontrolüne geçtiği öğrenildi. Yanı sıra TSK'dan yapılan açıklamada harekâtın başından bu yana öldürülen terörist sayısının 700'ü aştığı ifade edildi.

13.00 : Türk jetlerinin bombardımana tuttuğu yerler arasında Azez'in karşısındaki Kefr Cenne ve Katme de var.

12.10 : ÖSO içindeki gruplardan Sultan Murat Tümeni, Pak Obası köyündeki savaşçılarının fotoğrafını yayımladı.

11.55 : PKK'lıların Kilis'e roket attığı Darmık Dağı'nın bombalanma anları, televizyon kanallarında canlı olarak yayınlandı. Jetler dakikalardır Darmık Dağı'nı vuruyor, terör mevzilerinden defalarca duman yükseldi.

11.50 : Al Jazeera muhabiri Stefanie Dekker, Afrin'e gitmek üzere Türkiye sınırının Kilis tarafına gelen ÖSO'cuların fotoğrafını paylaştı.

11.40 : Türkiye-Suriye sınırında yer alan Pak Obası köyü, bu sabah YPG'lilerden alındı. Kilis'in batısında yer alan köyün teröristlerden temizlenmesiyle, harekâtta sekizinci cep açılmış oldu.

11.10 : ÖSO'nun ele geçirdiği PKK silahlarının fotoğrafları, sosyal medyada paylaşıldı.

10.40 : YPG'li teröristler Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Afrin tarafından iki roket attı. 17 yaşında bir gencin yaşamını yitirdiği saldırıda roketlerden biri Gültepe Mahallesi'ndeki üç katlı bir evin bahçe duvarına isabet etti.

10.00 : Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekâtı'nın 12. gününde şimdiye kadar 712 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait 22 hedef imha edildi.

09.15 : Savaş uçakları, Menbic'te YPG mevzilerini yerle bir etti. Afrin'in doğusunda yer alan Menbic'e teröristler Fırat Nehri'ni geçerek 2016 yazında yerleşti. ABD son yaptığı açıklamada askerlerini Menbic'ten çekmeyi planlamadığını duyurdu.

08.20 : Jetlerin hedefindeki bir diğer nokta, Bafelyun Dağı oldu. Burseya Dağı yakınlarındaki nokta, operasyonun yeni odak noktası.

08.00 : 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı harekâtında bugüne kadar 91 kilometrekare teröristlerden temizlendi. Halihazırda yedi ayrı noktada terör hatları kırılmış durumda.

07.55 : Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Türk F-16'larının Rakka çevresinde uçtuğu görüldü.

07.30 : Şiddetli çatışmaların yaşandığı batı cephesinde Hane köyü YPG'li teröristlerden alındı. Köyün bir diğer ismi Zatin.

07.25 : Türk jetleri, Raco yakınlarında bir YPG konvoyunu vurdu. Cinderes ve Bülbül çevresindeki terör mevzileri de bombardımana tutuldu.

07.20 : Dün YPG'li teröristlerden alınan Halil köyünden ilk fotoğraflar geldi. Köy, Hatay Kırıkhan'ın hemen karşısınde yer alıyor.

07.00 : Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının on ikinci gününde tüm gelişmeleri canlı blogla aktaracağız.