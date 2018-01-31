Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan İzmir Yenifoça Alay Komutanlığında görevli iken Kasım 2016 tarihinde 677 saylı KHK ile meslekten ihraç edilen eski Jandarma Üsteğmen M.A. ile yine aynı suçtan aranan eşi edebiyat öğretmeni eşi B.A.’nın Kuyucak ilçesine bağlı Beşeylül Mahallesi’nde bulundukları tespit edildi. Mahkeme kararıyla evde arama yapan Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ sanığı karı kocayı gizlendikleri evde gözaltına aldı. Aramada çeşitli dijital materyaller ile eski asker M.A’nın teslim ettiği silahına ait 17 tabanca mermisine el konuldu. M.A. ve eşi B.A., adli makamlara sevk edilmek üzere İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.