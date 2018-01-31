Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması dahilinde ihraç edilen ve açığa alınan polislere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 1’i komiser 4 polis gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’inin ihraç edildiği, 3’ünün açıkta olduğu öğrenildi. Zanlıların emniyette sorgusu sürüyor.
Bursa’da FETÖ operasyonu, 4 polis gözaltında
31.01.2018 - 14:50 | Son Güncelleme: 31.01.2018 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1’i komiser 4 polis gözaltına alındı.
Etiketler : bursa,fetö,haberler,operasyon,
540428 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/540428.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER