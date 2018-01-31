Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması dahilinde ihraç edilen ve açığa alınan polislere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda 1’i komiser 4 polis gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’inin ihraç edildiği, 3’ünün açıkta olduğu öğrenildi. Zanlıların emniyette sorgusu sürüyor.