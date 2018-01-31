Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki terör  hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli üretim Fırtına obüsleri de  önemli rol üstleniyor. AA ekibinin görüntülediği atışlarda terör örgütü hedefleri  başarıyla imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve  istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz  hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve  zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin  Dalı Harekatı" sürüyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş  Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM  sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde,  Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülen harekat kapsamında, terör  hedefleri vurulmaya devam ediliyor. Harekatın icrasında sadece teröristler ve  terör örgütüne ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef  alınıyor. Sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkati harcayan Türk Silahlı  Kuvvetleri, hedefleri belirlerken hassas davranıyor.

Harekat kapsamında insansız hava araçları sürekli gökyüzünden  hedefleri tarıyor. Belirlenen hedefler kara birliklerine bildiriliyor. Yapılan  atışlarla terör örgütüne ait hedefler imha ediliyor. Savaş uçaklarının yanı sıra  silahlı insansız hava araçları da hedeflerin vurulmasına önemli rol oynuyor.  Terör örgütüne ait hedeflerin vurulmasında kullanılan önemli unsurların arasında  çok namlulu roketatarlarla Fırtına obüsleri de yer alıyor.

AA ekibi Fırtına obüslerinin terör örgütü hedeflerine yönelik  atışlarını görüntüledi. Belirlenen hedefler obüs bataryalarının komuta ekibine  bildiriliyor. Koordinatlar tek tek kontrol edilerek doğru hedeflere nişan  alındığı teyit ediliyor. Sonrasında verilen "ateş" emriyle hedefler Fırtına  obüsleri tarafından "dövülüyor".

Otomatik atış kontrol ve mermi doldurma sistemlerine sahip yerli  üretim T-155 Fırtına obüsünün en önemli özelliğini farklı namlu açılarından art  arda yaptığı üç atışı hedefe aynı anda ulaştırabilmesi oluşturuyor. Bu özellik,  Fırtına obüsüne üç obüsün atış gücünü tek başına karşılayabilme imkanı sağlıyor.

Otomatik doldurma sistemi sayesinde dakikada 6 atım yapabilen Fırtına  obüsü, tam zırh özelliğiyle mürettebatını da koruyor. Fırtına obüsünün namlusu  Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumundan, atış kontrol sistemleri Aselsan'dan, güç  grubu dışındaki diğer sistemler ise yurttaki üreticilerden tedarik ediliyor.