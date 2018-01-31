Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör yapılanmalarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı, Soçi Kongresi ve Irak'taki gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.