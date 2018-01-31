Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör yapılanmalarına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı, Soçi Kongresi ve Irak'taki gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.
Bakan Çavuşoğlu, Tillerson ile görüştü
31.01.2018 - 16:09 | Son Güncelleme: 31.01.2018 - 16:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştüğü öğrenildi. Görüşmede, Zeytin Dalı Harekâtı ve Irak'taki gelişmeler ele alındı.
Etiketler : çavuşoğlu,tillerson,
540444 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/540444.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER