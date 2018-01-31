Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesindeki Darmık Dağı çevresine yönelik hava harekâtı yoğunlaştı.

Çeşitli üslerden havalanan savaş uçaklarınca son bir saatte en az 15 kez bombalanan dağın çevresinde dumanlar yükseliyor.

ÖCALAN ANITI YERLE BİR EDİLDİ

Savaş uçaklarının bölgedeki hareketliliği sürerken, YPG/PKK'nın eli kanlı lideri Öcalan'ın anıtı da kahraman pilotlarımızın hedefindeydi.

Türkiye sınırına 2 kilometre uzakta bulunan anıt Türk jetleri tarafından bombalanarak yerle bir edildi.