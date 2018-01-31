15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçişi için gerekli teknik çalışmaların tamamlanamaması nedeniyle platformun geçişi iptal edildi. Marmara açıklarında demirleyecek platformun önümüzdeki günlerde Boğaz'dan geçeceği öğrenildi.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçişi için gerekli teknik çalışmaların tamamlanamaması nedeniyle platformun geçişi iptal edildi. Marmara açıklarında demirleyecek platformun önümüzdeki günlerde Boğaz'dan geçeceği öğrenildi.
Etiketler : petrol,platform,boğaziçi,