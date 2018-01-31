Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin 15 tutuklu sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 15 tutuklu sanık, taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler katıldı.

Duruşmada, tanıkların ifadesi alındı. Tanık İbrahim Gültekin, darbe girişiminden haberdar olduktan sonra köprüye gittiğini, köprüde tankların sıralı bir şekilde dizildiğini ve önünde askerlerin olduğunu kaydetti.

"Siz Türk askeri değil misiniz?"

Askerlere yönelik, "Siz Türk askeri değil misiniz, bu yaptığınız nedir?" diye sorular sorduğunu anlatan Gültekin, tutuklu sanık eski Yarbay Adnan Uygun'un ise "Yaklaşmayın, gidin" dediğini, daha sonra sanık Uygun'un ateş ettiğini ve bir kişiyi göğsünden, başka bir kişiyi ise ayağından vurduğunu belirtti.

Gültekin, ifadesinin ardından sanık Adnan Uygun'u mahkemede teşhis etti. Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar, yaralanan kişilerin duruşma salonunda olup olmadığını sordu. Müşteki sıralarından iki kişi de sırasıyla söz alarak, duruşma salonunda olduklarını ve ifadelerin doğru olduğunu söyledi.

"Bu silahlar bizim silahlarımızı kime doğrultuyorsun?"

Tanık Serdar Tekdemir de, olay sırasında Adnan Uygun'un askerlere "vur" emri verdiğini ama askerlerin vurmak istemediğini daha sonra sanık Uygun'un hedef gözeterek ateş ettiğini dile getirdi.

Tanık olarak ifade veren Muhammet Bilgen Gültekin ise Uygun'un kendisine silah doğrulttuğunu anlattı. Gültekin, "Ben nasihat ettim. 'Sen İsrail askeri misin, bu silahlar bizim silahlarımızı kime doğrultuyorsun? Bu kişiler senin annen, baban, kardeşin' dedim. Cevap olarak ise 'Gelmeyin, geri çekilin, ateş ederim' dedi. Yazık." ifadesini kullandı.

Gültekin daha sonra Uygun'un ateş ettiğini ve bir kişiyi yaraladığını anlattı.

Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar, “Genç Uzman Çavuşlar” isimli WhatsApp grubundaki paylaşımları okudu.

Başkan Çakar, tutuklu sanık Mustafa Eskici’ye, 15 Temmuz’da saat 19.09’da paylaştığı, “Darbe olabilir diyorlar” şeklindeki mesajını sordu.

Sanık Eskici, “(Üsteğmen) Vedat Yıldız malzeme almamı söylemişti. Ben malzeme almaya gittiğimde astsubaylar kendi aralarında konuşuyorlardı. Benim neden geldiğimi sorduklarında malzeme almaya geldiğimi söylemem üzerine ‘inşallah bunlar darbe yapmazlar’ dediler. Bunun üzerine ben de gruba ‘darbe olabilir’ diye yazdım.” şeklinde cevap verdi.

"Kime neyi hatırlatıyorsun?"

Mahkeme Başkanı Çakar’ın bu mesajdan birkaç saat sonra kendisinin köprüye gittiğini hatırlatması üzerine sanık Eskici, "Amirim terör saldırısı olduğunu söylediği için çıktım. Darbe aklımın ucuna bile gelmedi." iddiasında bulundu.

Tutuklu sanık Erçin Keskin’in, "Sosyal medyadan kesinlikle bu olaylarla ilgili bir şey paylaşmayın. Dikkatli olun" mesajını okuyan Başkan Çakar, sanığa, “Bu mesajı neden paylaştın, tekmil mi alıyorsun, kime neyi hatırlatıyorsun?” diye sordu.

Sanık Keskin, grupta kendisinden daha genç kişiler olduğunu ve tatbikatla ilgili bir şeyler paylaşmamaları için mesajı yazdığını iddia etti.

Keskin, "Bizi haberlerden takip edin." şeklindeki mesajını ise, “Haberleri takip edin, bize ne oluyorsa haber verin anlamında yazdım.” şeklinde konuştu.

Çakar, “Bizi haberlerden takip edin.” mesajı üzerine 50 saniye sonra Başbakan Binali Yıldırım’ın darbe girişimine ilişkin sözlerinin başkası tarafından gruba yazıldığını ve bunun üzerine neden geri dönmediğini sordu.

Erçin Keskin, bu soru üzerine şöyle konuştu:

“Mesajı gördüm. Geri dönme imkanım yoktu. Olayları tam netleştiremedim. Olanları kestirmek için köprüye gittik. Hiçbir suça karışmadım. Darbe girişimini köprüde halktan öğrendikten sonra tankı kenara çektik. Teslim oldum.”

Çakar’ın “Yani darbeyi bilmiyordun” sözleri üzerine Keskin, “Darbeyi bilmiyordum.” dedi.

“Mesajda kinaye yaptım”

Başkan Çakar, tutuklu sanık Ebubekir Yücel’in, telefonundan başkasına attığı, “Boğaz Köprüsü’nü tarayıp geleceğiz. Sıkıntı yok, FETÖ’cüler köprüyü kapatmış.” mesajını sordu. Sanık Yücel, “Bir anda öyle bir şey yazdım. Kinaye yaptım.” diye cevap verdi.

Çakar’ın, “Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne gittin, Boğaziçi Köprüsü’ne gitmedin. Neden Boğaziçi’ne gidiyorum yazdın?” şeklindeki sorusuna Yücel, “O an öyle yazdım.” iddiasında bulundu.