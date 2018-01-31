Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roketli saldırıda hayatını kaybeden Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Fatma Avlar için Atike Hanım Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

YARALI AĞABEY DE TÖRENDE

Aynı saldırıda yaralanan Fatma Avlar'ın ağabeyi Bilgey Alvar da tedavisinin ardından tekerlekli sandalye ile törende yer aldı. Fatma Alvar'ın babası Ahmet Alvar, yakasına kızının fotoğrafı takılırken feryat etti. Genç kızın Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda taşınırken okul arkadaşları gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Fatma Alvar, Reyhanlı Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi

FATMA'NIN HAYALİ ÜNİVERSİTEYE GİTMEKMİŞ

Fatma Avlar'ın gözyaşları arasında toprağa verilmesinin ardından kız arkadaşıyla sosyal medyada konuşmaları ortaya çıktı.

Fatma Avlar’ın hayatından memnun olduğu, üniversite hayali kurduğu ve bu hayalini okul arkadaşıyla paylaştığı öğrenildi. Daha çok genç olduğunu belirten Avlar’ın, kız arkadaşının herkesin hayattan bıktığını belirtmesi üzerine hayatından memnun olduğunu ve üniversite hayalleri kurduğunu yazdığı görüldü.

Öte yandan bugün şehit olan Fatma Avlar için Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Mehmetçik tarafından PKK/PYD’li teröristlere atılacak obüs mermisine “Şehit Fatma Avlar kardeşimiz için” yazıldı.

Anne Döne ve baba Ahmet ile kardeşleri Bilgey, İdal ve Mustafa Avlar, Fatma'nın hayatını kaybetmesiyle yıkıldı. Fatma Avlar'ın Abdurrahman adındaki ağabeyinin de 3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.