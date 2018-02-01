Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hac kura çekilişinin gerçekleşmesine saatler kaldı. Milyonlarca Hacı adayı Müslüman, 2018 yılında İslam'ın 5 şartından biri olan Hac ibadetini yerine getirmek için başvurularını tamamladı, gözler 2018 Hac Kura Çekiliş Sonuçları, Hac Kurası Ne Zaman Çekilecek? sorusuna çevrildi. Milyonlarca adayın başvuruda bulunduğu Hac kuralarının sonuçlarına diyanet.gov.tr adresinden ulaşılacak. Peki Hac kurası ne zaman çekilecek, sonuç kaçta açıklanacak? 2018 hac ücretleri bilgisini yayımlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, kuraların çekileceği saat ve tarih bilgisini de Hacı adaylarıyla paylaştı. İşte Hac kura çekiliş sonuçları 2018 detayları...

Hac Kurası Ne Zaman Çekilecek?, 2018 Hac Kura Çekiliş Sonuçları, Hac çekiliş sonuçları kaçta açıklanacak gibi merak ettiğiniz soruların cevabı haberimizde.

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HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Türkiye'den Hacca gitmek için bu yıl 316 bin 857 kişi kayır yaptırdı. Daha önce başvuranlarla birlikte hac görevini yapmak isteyenlerin sayısı 2 milyonu aştı. Toplam 2 milyon 126 bin 967 kişinin katılacağı bu yıl ki hac kurası, 1 Şubat saat 11'de Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda bilgisayar ortamında kamuoyuna açık yapılacak. Kura hacı adaylarının jayıt yaptırdığı iller bazında "normal, müstakil odalo ve otel" konaklama türlerinde çekilecek. Asıl ve yedek tasnifinin yapılmayacağı kurada, Diyanet ve acenta ayrımına da gidilmeyecek. Vatandaşlar kura sonuçlarına "http://hac.diyanet.gov.tr/ adresinden ulaşılacak. Hac kesin kayıtları 5-16 Şubat'ta her ilde ve her bir hac konaklama türünden yapılacak. Sonuçlar 01.02.2018 Perşembe günü Saat 21:00'den itibaren

yayınlanacaktır.

HAC KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hac kuralarının sonuçları, 11.00'da başlayacak kura çekilişi ile canlı yayında anbean duyurulmaya devam edilecek. Sonuçların tamamının geçtiğimiz yıllarda edinilen tecrübelere göre, 1 Şubat akşam saatlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden sorgulanabilecek.

2018 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

Oda Tercihli konaklamalarda;

2 Kişilik Oda: 20.680 SAR

3 Kişilik Oda: 17.695 SAR

4 Kişilik Oda: 15.480 SAR

00-02 Yaş arası Bebek (0-24 Ay): 2.975 SAR

03-06 Yaş arası Çocuk (25-72 Ay): 10 bin SAR

Otel Tercihli konaklamalarda;

OTEL 1/A

Mekke-i Mükerreme’de Fairmont oteli, Medine-i Münevvere’de Oberoi oteli.

Kişi başı konaklama ücreti bu otellerde 2 kişilik odada 44.900 SAR, 3 kişilik odada ise 41.000 SAR'dır

OTEL 1/B

Mekke-i Mükerreme’de Hayat Regency oteli, Medine-i Münevvere’de Hilton oteli

Kişi başı konaklama ücreti bu otellerde 2 kişilik odada 39.500 SAR, 3 kişilik odada ise 36.000 SAR'dır

OTEL 1/C

Mekke-i Mükerreme’de Swiss Makam oteli, Medine-i Münevvere’de Rove'l-Medine oteli

Kişi başı konaklama ücreti bu otellerde 2 kişilik odada 32.250 SAR, 3 kişilik odada ise 30.000 SAR'dır

OTEL 1/D

Mekke-i Mükerreme’de Sheraton oteli, Marriott oteli, Medine-i Münevvere’de Rove'l-Medine vb. Oteller

Kişi başı konaklama ücreti bu otellerde 2 kişilik odada 29.500 SAR, 3 kişilik odada ise 27.500 SAR'dır

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HACI ADAYLARINA EĞİTİM VERECEK

Hac ibadetini manevi bir yenilenme fırsatına dönüștürebilmek, hac yolcularının ibadetlerini usulüne uygun ve bilinçli bir șekilde yerine getirebilmelerini temin edebilmek için adaylara, yolculuk öncesinde ve yolculuk esnasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından eğitim, bilgilendirme ve irșat seminerleri yapılacak.

MEKKE VE MEDİNE'DE SAĞLIK MERKEZLERİ BULUNACAK

Hacı adaylarının kutsal topraklardaki her türlü sağlık sorunları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mekke ve Medine'deki hastane ve sağlık merkezlerinde çözümlenecek. Sağlık hizmetleri Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere'de Türkiye'den görevlendirilen doktorlar ve sağlık personeli tarafından verilecek. Tedavilerde Türkiye'den getirilen ilaçlar kullanılacak.

YEMEKLER TÜRK AŞÇILAR TARAFINDAN YAPILACAK

Hacı adayları dini görevlerini yerine getirirken yemekleri Türkiye'den görevlendirilen aşçılar tarafından diyetisyen kontrolünde hazırlanacak. Hac yolcularına, otellerinde sabah kahvaltısı ve akşam yemeği; ayrıca öğle için kumanya verilecek.

HEDİYELİK EŞYALAR TÜRKİYE'YE KARGO İLE GÖNDERİLEBİLECEK

Medine-i Münevvere'de hacılara kargo hizmeti verilecek. Hurma ve hediyelik eşyalarını Türkiye'ye göndermek isteyen hac yolcuları arzu ettikleri takdirde Diyanet İşleri Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve PTT iş birliği ile gerçekleştirilen kargo hizmetinden ücret karşılığında faydalanabilecek.

HAVALİMANINDA YARDIMCI PERSONELLER HAZIR BULUNACAK

Hac yolcularının iș ve ișlemlerinde yardımcı olmak üzere yurt içinde ve yurt dıșında hava limanlarında personel görevlendirilecek; karșılama ve uğurlama hizmeti verilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve seyahat acentaları tarafından gerçekleştirilen hac organizasyonu ile ilgili iş ve işlemler Başkanlık müfettişleri tarafından denetlenecek.

HAC KURALARI NASIL ÇEKİLİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığımızca, kuraya tabi tutulacak hacı adaylarının önemli bir bölümünün önceki yıllardan beri bekleyen ve bu yıl tekrar kayıt yenileten, bir kısmının da ilk kez ön kayıt yaptırmış olanlardan teşekkül etmesi sebebiyle, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek ve kendilerine daha fazla imkan sağlamak maksadıyla, kur'a çekiminde; kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulanması ve kuranın; hacı adaylarının peş peşe girdiği kura sayısının kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmesi benimsenmiştir. Örneğin Katsayılı kura sistemi ile 5 yıldır başvuru yapanların 25 kez, 4 yıldır kayıt yaptıranların 16, 3 yıldır kayıt yaptıranların 9, 2 yıldır kayıt yaptıranların 4 ve bu yıl ilk kez kayıt yaptıranların ise 1 kez ismi çıkmakta, böylece yeni kayıt yaptıranların heyecanı da her yıl devam etmektedir.

Hacı adaylarının pasaportları, toplu halde Ankara'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne gönderilir, vizeleri alındıktan sonra uçak biletleri ile birlikte, önceden belirlenen (hangi hacı adayının hangi hava alanından gideceği) hava alanlarına gidilir ve pasaport ve biletler Hacı adaylarına teslim edilir, sonrasında da hava yolu ile hac yolculuğu başlar.