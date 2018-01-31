Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca daha önce gözaltına alınan mahrem imamların ifadeleri sonrası FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Amasya Merzifon ile Ankara, İstanbul, Balıkesir, Adana, Kayseri, İzmir'de 14 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Harekete geçen Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 asker gözaltına alındı. 6 muvazzaf askerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.