Adana Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Anayasa’nın 33. ve Türk Medeni Kanunu’nun 115. maddesi gereğince ‘Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’ tüm şube ve temsilcilikleri, İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile geçici olarak faaliyetten men edildi.
Furkan Vakfı geçici olarak faaliyetten men edildi
31.01.2018 - 23:23 | Son Güncelleme: 31.01.2018 - 23:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın faaliyetleri geçici olarak men edildi.
Etiketler : furkan vakfı,adana valiliği,
540532 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/540532.aspx
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