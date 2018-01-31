Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Elâzığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, TSK’nın Afrin’de terör örgütü PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’a yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı Harekâtı" ile ilgili sosyal medyada propaganda yapan er M.E.’yi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile belirlenen şüpheli asker, örgüt propagandası yapmaktan gözaltına alındı.

Jandarmada ifadesi alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan M.E., "Sosyal medya ve çevresindekilere örgüt propagandası yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.