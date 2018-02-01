Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bugün başlayan Tunus ziyareti kapsamında ev sahibi Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi.

İki ülke arasında, terörle mücadele, ekonomi ve farklı iş birliği alanlarında sekiz anlaşmanın imzalandığı törenin ardından, iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, 29-30 Kasım 2016'daki Yatırım Konferansı'nda Fransız Kalkınma Ajansı'nın, 2016-2020 döneminde Tunus'ta 1,2 milyon avroluk yatırım sözü verdiğini hatırlatarak, "Fransa hükümeti, Fransa Kalkınma Ajansı aracılığıyla, 2020-2022 yılları arasında Tunus'a ek 500 milyon avro daha tahsis edecek." dedi.

Macron, ülkesinin Tunus'ta KOBİ'ler için 30 milyon avro, kamu şirketlerinde reform için 100 milyon avro ve genç girişimcileri desteklemek için 50 milyon avro tahsis edeceğini bildirdi.

Tunus'ta son günlerde yaşanan ekonomik temelli protestolara değinen Macron, "Tunus'un geleceği yatırımın geliştirilmesine bağlı. Fransa, Tunus'un bir numaralı ortağı ve ortağının başarılı olması için daha fazlasını yapabilir. Fransa iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir ruh vermek istiyor." diye konuştu.

Bağımsız bir Libya

Öte yandan ev sahibi Cumhurbaşkanı Sibsi ise, Tunus ve Fransa'nın "dış müdahelelerden bağımsız bir Libya kurmayı" hedeflediğini söyleyerek, Tunus ve Libya'yı iki ayrı devlette tek bir halk şeklinde değerlendirdiklerini aktardı.

Sibsi, Libya konusunda iki ülke arasında fikir birliği bulunduğuna değinerek, "Libya konusunda beraber çalışarak işleri rayına koymayı, dış müdahelelerden bağımsız bir Libya devleti kurmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin Filistin meselesiyle ilgili de birbirine yakın tavır sergilediğini aktaran Sibsi, "Biz, bu konunun bizi ilgilendirdiğini düşünüyoruz. Filistin, içinde bulunduğu bu zor şartlarda yalnız bırakılamaz." şeklinde konuştu.

Tunus ve Fransa

Fransa, 1956 yılına kadar sömürgeci olarak bulunduğu Tunus'ta 2017 yılında en büyük ekonomik ortak olarak öne çıktı. Fransa, yaklaşık 730 bin Tunusluya ev sahipliği yapıyor ve Tunus'ta 30 bin Fransız vatandaşı ikamet ediyor.

Fransa'nın geçen yıl Tunus'a yaptığı yaklaşık 150 milyon dolarlık yatırımın Tunus'taki toplam yabancı yatırımlarının yüzde 30'una tekabül ettiği belirtiliyor.

Tunus, Arap Baharı ile birlikte birçok kazanım elde etmeyi başarsa da geride kalan yedi yılda, işsizlik, artan dış borç ve hayat pahalılığı gibi sorunlara çözüm getiremedi.