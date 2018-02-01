Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kardak Kayalıkları’nın 22’inci yıldönümü nedeniyle Bodrum’a gelen savaş gemisinin içerisinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen bir astsubay Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturmasında ismi gecen S.S.B. isimli astsubayın Sakarya’ya sevk edileceği öğrenildi.

Polisler gemiye ulaşmak için Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Ege Denizi açıklarında duran gemiye Sahil Güvenlik ekiplerince ulaştırılan ekip, astsubayı gemide gözaltına aldı. Gözaltına alınan astsubayın Sakarya’ya sevk edileceği öğrenildi.