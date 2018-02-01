Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yaşayan bir grup öğrencinin, askeri konvoyun geçişi sırasında yere düşen Türk bayrağını çamurdan çıkardıktan sonra güzelce yıkayıp göndere çekmeleri gönüllerde taht kurmalarına neden oldu. Bu güzel davranışın medyada yer bulması üzerine Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Murat Şener, kayıtsız kalmayarak karne hediyesi olarak 4 günlük Ankara gezisi düzenledi. Dün başkent Ankara’ya gelen öğrenciler kaldıkları 5 yıldızlı otelden bugün çıkıp biz dizi ziyaret gerçekleştirdi. Öğrencileri Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Müsteşarlık Müşaviri Fevzi Sevgili, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin makamlarında ağırlayıp çeşitli hediyeler verdiler.



Şırnaklı çocuklardan Bakan Bak’a anlamlı ziyaret



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Şırnak’ın Ayvalık köyünde buldukları Türk bayrağını kendi imkanlarıyla diktikleri direğe asarak dalgalandıran çocukları makamında misafir etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Limitsiz Spor Platformu'nun Ankara'da düzenlediği “Büyük Buluşma” adlı programda Bakanlığa davet ettiği Şırnaklı çocuklarla bugün bir araya geldi. Bakanlık merkez binasında gerçekleşen buluşmada, çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Bak, “Sizin gibi vatanını, bayrağını seven gençlerle gurur duyuyoruz. Bayrağımız hep göklerde dalgalanacak” dedi.

Şırnaklı çocukların Türk bayrağına karşı gösterdiği hassasiyettin önemine değinen Bakan Bak, “Sizlere ne yapsak azdır. Milletimiz adına göstermiş olduğunuz duyarlılık, müthiş bir olay. Bayrağımız hep göklerde dalgalanacak. Sizin bu hareketiniz çok önemli. Bu ülkenin ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir davranış. Sizleri ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Sizleri yetiştiren ailelerinize, öğretmenlerinize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Toprağı ellerimizle kazarak bayrağı diktik”

Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Ayvalık köyünde yaşayan çocuklar ise Türk bayrağını kendi imkanlarıyla astıklarını süreci şöyle anlattılar: "Okul çıkışında yerde gördüğümüz bayrağımızı alıp gökte dalgalandırmak istedik. Bayrağımızı önce alıp eve götürüp yıkadık, kuruttuk ve daha sonra toprağı ellerimizle kazarak diktik.”

Şırnak’taki sportif yatırımlarla da yakından ilgilendiğini belirten Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye’de oynanacak bir milli maçı çocuklar birlikte izleyeceğini söyledi. Ziyarette çocuklara eşofman takımı ve spor ayakkabı hediye edildi.



Orgeneral Arif Çetin öğrencileri şeref odasında ağırladı

Şırnaklı öğrencilerin köy meydanına bayrak diktiklerini haberlerde gördüğünü ve çok mutlu olduğunu belirten Orgeneral Arif Çetin, ziyarete giden öğrencileri kapıda karşılayarak şeref odasında ağırladı. Orgeneral Çetin, sohbet ettiği öğrencileri bir bir kucaklayıp hatıra fotoğrafları çektirdikten sonra çeşitli hediyeler ikram etti. Çetin, çocuklara hitaben yaptığı konuşmasında ‘’Yerde bulunan Türk Bayrağımızı göndere çeken koca yürekli çocuklarla gurur duyuyoruz. Fahri bir Şırnaklı olarak öğrencilerimizi ağırlamaktan onur duydum. Ankara’ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz” dedi.



Gezi turu kapsamında birçok yeri gezen Şırnaklı öğrenciler 3 ve 4’üncü gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kahramankazan Belediye Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Ankara gezilerinin devam edeceği kaydedildi.