Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taiz Askeri Konseyi sözcüsü Albay Mansur el-Hassani, basına yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Taiz'in doğu cephesinde büyük ilerleme katettiğini ve Luzem Köyü ile stratejik dağ silsilesinin yer aldığı El-Kureyfat bölgesini ele geçirdiğini duyurdu.

Hassani, Kureyfat bölgesinin, Husilerin kalesi El-Huban bölgesi ile El-Caşe ve es-Sellal tepelerine nazır olduğunu ve hükümet güçlerinin, bu tepelere doğru ilerleyişini sürdürdüğünü aktardı.

Taiz'in doğusundaki çatışmalar sırasında Husilerden ölen ve yaralananlar olduğunu kaydeden Hassani, sayı vermedi.

Husiler, büyük kısmı hükümet güçlerinin kontrolündeki Taiz'i 3 yıldır abluka altında tutuyor. Hükümet güçleri Ağustos 2016'da kentteki ablukayı güneybatı yönünde kısmi olarak kırmayı başarmıştı.