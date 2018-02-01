Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Gece saatlerinde toplanan ekipler adreslere doğru yola çıktı. Küçükçekmece’de birçok adrese eş zamanlı gidildi. Düzenlenen operasyon kapsamında Küçükçekmece'de önceden belirlenen adreslere gelen ekipler açılmayan kapıları koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak içeri girdi.



Oyuncak ayıdan uyuşturucu çıktı

Cumhuriyet Mahallesi Nergis Sokakta bulunan ve daha önceden belirlenen adrese ekipler kapıyı kırarak girdi. Evin içerisinde arama yapan ekipler bir oyunca ayı buldu. Oyuncak ayıda inceleme yapan ekipler çok sayıda sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Evi komple arayan ekipler evin içerisinde kokain, esrar maddesi, para ve 3 tane cep telefonu buldu. Evlerdeki aramalarını tamamlayan ekipler şüphelileri gözaltına aldı.