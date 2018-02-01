Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) terör unsurlarını Suriye’nin kuzeyinden temizlenmesi amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı ile köşeye sıkışan PYD/PKK, Afrin’de arkasına gizlendiği halkı canlı kalkan yaptı. Ölü teröristler ‘sivil’ diye pazarlandı. Türkiye’yi karalamak için fırsat kollayan Batı da PYD’nin alçak yalanlarını kullanarak Türkiye’ye karşı saldırıya geçti.

TSK tarafından Suriye’nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerini bertaraf etmek amacıyla 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’nda aradan geçen 11 günde Afrin’deki teröristler tarafından Kilis şehir merkezine 22 roketli, Hatay’ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerine ise 31 roketli ve bir havanlı saldırı yapıldı. Sivil alanlara yönelik saldırılarda 2’si Suriyeli 5 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da yer aldığı 73 kişi yaralandı. Reyhanlı’da sivil yerleşim yerlerine 28, Hassa kırsalına 2 roket düşen saldırılarda, Kırıkhan’a ise 1 roket ve 1 havan mermisi atıldı. Saldırılarda Reyhanlı’daki 17 yaşındaki Fatma Avlar ile Suriyeli sığınmacı Nadir El Fares (51) hayatını kaybetti, Kırıkhan’a atılan havan mermisi nedeniyle de TEDAŞ işçisi Şahin Elitaş (30) hayatın kaybetti, yaralı sayısı ise 51 oldu. Terör saldırılarında Reyhanlı’da 11 ev ile 15 iş yeri hasar gördü, 20 araç kullanılamaz hâle geldi.

CAMİYİ BİLE HEDEF ALDILAR

TSK ve ÖSO tarafından Afrin’deki Burseya Dağı terör örgütünden ele geçirilmeden önce Kilis şehir merkezi de terör örgütü PYD/PKK tarafından sıklıkla hedef alındı. Teröristlerin attığı 22 roket, Kilis’te bir cami ve evlerin yanı sıra sokak ve boş arazilere de isabet etti. Kilis’e yönelik Afrin’den gerçekleştirilen terör saldırılarında 5 ev, 1 cami ile 6 araç hasar gördü. Şehre yönelik saldırılarda biri Suriyeli 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Kilis’te 24 Ocak’ta yapılan roketli saldırıda Çalık Camisi’nin iki kubbesinden biri içeride namaz kılanların üzerine yıkıldı, namaz kılan terzi Muzaffer Aydemir (72) ve Suriye uyruklu Tarık Tabbak (28) hayatını kaybetti. Dün de Afrin’deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Hatay’ın Reyhanlı ilçesine 5, Kırıkhan’a ise 1 roketli saldırı düzenlendi.

REYHANLI'YA ROKETLİ SALDIRI

TSK’nın Zeytin Dalı Harekâtı’nı yürüttüğü Afrin bölgesinden terör örgütü PYD/PKK tarafından Hatay’ın Reyhanlı ilçesine atılan roket, Gültepe Mahallesi’ndeki 3 katlı bir evin bahçe duvarına isabet etti. Kısa süre sonra aynı mahallede başka bir eve de roket düştü. Saldırılarda yaralanan iki kişi, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 17 yaşındaki Fatma Avlar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Roket isabet eden evlerde ve bazı araçlarda hasar oluştu. Öğle saatlerinde ise aynı mahalleye iki ayrı roketli saldırı daha oldu.