Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Hükûmet, Güneydoğu’daki Kürt vatandaşların kafasını karıştırmak için, operasyonun Kürtlere karşı yapıldığına yönelik algı oluşturma girişimini boşa çıkarmak için hükûmet harekete geçiyor. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, TBMM’de bir grup gazeteci ile yaptığı ile yaptığı sohbette, PKK-PYD’nin gerçek payı olmayan bilgilerle bölgede vatandaşları etkilemeye çalıştığını anlattı. Işık, şu mesajları verdi:

Özellikle Afrin operasyonun ardından Doğu ve Güneydoğu’daki PKK unsurları, askeri operasyonun Kürtlere yönelik olduğuna ilişkin propaganda başlattı. Bölgedeki Kürt vatandaşların bu konuda kafa karışıklığı yaşamaması için özel bir çalışma yapıyoruz. Ben cuma günü Şırnak başta olmak üzere bir kaç ile giderek toplantılar yapacağım. İllerin karar vericileri, kamu yöneticileri, STK’ları ve siyasileriyle bir araya gelerek hem sorunlarını dinleyeceğiz hem de Afrin operasyonuna ilişkin gerçekleri anlatacağız. Operasyonun Kürtlere karşı olmadığını, tamamen terörist unsurlara yönelik olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Ancak PKK bunu kendi lehine çevirmek için, bölge halkının kafasını karıştıramaya dönük propaganda yapıyor. Biz Kürt vatandaşlarımıza doğruları anlatacağız ve buna yönelik politika geliştireceğiz. Cumhurbaşkanımız da hafta sonu Batman ve Bitlis’te olacak. Böylece bölgede 5-6 ilde nabız tutmuş olacağız.