Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yine İdlib’de Esad güçleri tarafından Alhall pazar alanına düzenlenen hava saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. İsrail askerleri ise işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah şehrinde çıkan olaylara 16 yaşındaki Filistinli çocuğu şehit etti. Terör örgütü PYD/PKK’ya yakın sosyal medya hesapları, Zeytin Dalı Harekâtı’nı karalama kampanyasına başlatırken, ölü teröristler ‘sivil’ diye pazarlandı. Mehmetçik, bir sivile bile zarar vermediği gibi yüzlerce köylüyü kurtardı. Tüm bunlara rağmen Türkiye’yi karalamak için fırsat kollayan Batı da PYD’nin alçak yalanlarını kullanarak Türkiye’ye karşı saldırıya geçti.