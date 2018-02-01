Yine İdlib’de Esad güçleri tarafından Alhall pazar alanına düzenlenen hava saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. İsrail askerleri ise işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah şehrinde çıkan olaylara 16 yaşındaki Filistinli çocuğu şehit etti. Terör örgütü PYD/PKK’ya yakın sosyal medya hesapları, Zeytin Dalı Harekâtı’nı karalama kampanyasına başlatırken, ölü teröristler ‘sivil’ diye pazarlandı. Mehmetçik, bir sivile bile zarar vermediği gibi yüzlerce köylüyü kurtardı. Tüm bunlara rağmen Türkiye’yi karalamak için fırsat kollayan Batı da PYD’nin alçak yalanlarını kullanarak Türkiye’ye karşı saldırıya geçti.
Esad bombaladı, İsrail öldürdü
01.02.2018 - 08:42 | Son Güncelleme: 01.02.2018 - 08:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, İdlib kuzeyinde hareket hâlindeki konvoya, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araçla yapılan saldırıda DSİ çalışanı Yasin Tanboğa, şehit olurken, görevli bir sivil personel ile bir asker yaralandı.
Etiketler : israil,suriye,
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