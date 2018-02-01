Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, 29 Ocak tarihinde Kuzey Irak bölgesindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtına ilişkin bilgi verildi. TSK, harekâtta 49 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

TSK'nın açıklaması şöyle;

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 29 Ocak 2018 tarihinde Irak kuzeyi Asos/Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine icra edilen iki ayrı hava harekâtı ile ilgili olarak bölgeden elde edilen bilgiler çerçevesinde bölücü terör örgütü mensubu 49 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir"